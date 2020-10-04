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المركز الوطني للأرصاد الجوية: – اعتدال في الحرارة هذا اليوم على المنطقة الممتدة

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

– اعتدال في الحرارة هذا اليوم على المنطقة الممتدة من (رأس اجدير الي القره بولي) بفعل الرياح الشمالية المؤثرة على هذه المنطقة حيث تتراوح الحرارة القصوى هذا اليوم مابين(29 – 32) م° مع رطوبة عاليةنسبيا ، وتسجل الحرارة زيادة طفيفة يوم الغد على هذه المنطقة.
– تبقى الحرارة مرتفعة على باقي مناطق ليبيا حيث تكون مابين (35 – 41) م° نتيجة الرياح الجنوبية المؤثرة علي هذه المناطق والتي تنشط مما قد تسبب في اثارة للاتربة والغبار احيانا.
– تتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي يصحبها سقوط رخات مطر خفيفة خاصة يوم الغد على بعض المناطق.
– من المتوقع أن تسجل الحرارة اعتدال على كامل مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الثلاثاء نتيجة الرياح الشمالية ويشمل الاعتدال مناطق الشمال الشرقي من مساء الاربعاء.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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