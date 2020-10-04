المركز الوطني للأرصاد الجوية:

– اعتدال في الحرارة هذا اليوم على المنطقة الممتدة من (رأس اجدير الي القره بولي) بفعل الرياح الشمالية المؤثرة على هذه المنطقة حيث تتراوح الحرارة القصوى هذا اليوم مابين(29 – 32) م° مع رطوبة عاليةنسبيا ، وتسجل الحرارة زيادة طفيفة يوم الغد على هذه المنطقة.

– تبقى الحرارة مرتفعة على باقي مناطق ليبيا حيث تكون مابين (35 – 41) م° نتيجة الرياح الجنوبية المؤثرة علي هذه المناطق والتي تنشط مما قد تسبب في اثارة للاتربة والغبار احيانا.

– تتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي يصحبها سقوط رخات مطر خفيفة خاصة يوم الغد على بعض المناطق.

– من المتوقع أن تسجل الحرارة اعتدال على كامل مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الثلاثاء نتيجة الرياح الشمالية ويشمل الاعتدال مناطق الشمال الشرقي من مساء الاربعاء.