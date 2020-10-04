في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط.. المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة ستيفاني ويليام

في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط.. المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز:

-البعثة الأممية لم تكن مطلعة على اتفاق النفط الأخير بين الجيش ومعيتيق.

-البعثة "ترحب بقرار المؤسسة الوطنية للنفط، القاضي برفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية، واستئناف إنتاج واستيراد النفط في الحقول والموانئ الآمنة.

-نشدد على أهمية تأمين كافة الحقول والموانئ النفطية، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وإخلائها من المقاتلين والمرتزقة، مما يسمح بإعادة استئناف عملها بصورة آمنة ومستمرة.

-البعثة تأمل من جميع الأفرقاء الليبيين تحييد مقدرات وموارد الشعب الليبي عن النزاع القائم.

-نشدد على ضرورة أن تصرف موارد النفط بطريقة عادلة وشفافة.