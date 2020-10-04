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في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط.. المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة ستيفاني ويليام

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط.. المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز:

-البعثة الأممية لم تكن مطلعة على اتفاق النفط الأخير بين الجيش ومعيتيق.
-البعثة "ترحب بقرار المؤسسة الوطنية للنفط، القاضي برفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية، واستئناف إنتاج واستيراد النفط في الحقول والموانئ الآمنة.
-نشدد على أهمية تأمين كافة الحقول والموانئ النفطية، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وإخلائها من المقاتلين والمرتزقة، مما يسمح بإعادة استئناف عملها بصورة آمنة ومستمرة.
-البعثة تأمل من جميع الأفرقاء الليبيين تحييد مقدرات وموارد الشعب الليبي عن النزاع القائم.
-نشدد على ضرورة أن تصرف موارد النفط بطريقة عادلة وشفافة.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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