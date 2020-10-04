#طرابلس | مليشيا “أسود تاجوراء” المنحلة تتمكن من السيطره على مقر ” كتيبة الضمان ” المنحلة وطرد عناصرها خارج المنطقة
#الحدث_الليبي
#طرابلس | مليشيا “أسود تاجوراء” المنحلة تتمكن من السيطره على مقر ” كتيبة الضمان ” المنحلة وطرد عناصرها خارج المنطقة
#الحدث_الليبي
هذه هي الدولة المدنية التي يطالب بها السيد السراج وعصابته …؟؟؟ ميليشيات وعصابات خارجة عن القانون وبلطجية لديهم اسلحة ثقيلة ومتوسطة متنوعة وبكميات ضخمة من دويلة قطرة طبعا هي التي تملك زمام الامور والحل والربط في عاصمة دولة …!!! هذه هي ثورة الاشاوس الذين اصبحوا ثوارها من اثرياء العالم ..بالحاج و كاره والتاجوري والسبورتو والجرو والفار وناكر واغنيوة والصادق الغرياني وابناءه ودوغه وبن عثمان ووووو…لا حول ولاقوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه الثورة السودا النودا التي جلبت لنا المرتزقة والمجرمين وقطاع الطرق…
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