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السراج: تسجيل الاتفاقية التركية الليبية يعتبر تحصينًا لها من أيّ إلغاء أو مناقشة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السراج: تسجيل الاتفاقية التركية الليبية يعتبر تحصينًا لها من أيّ إلغاء أو مناقشة من الحكومات القادمة. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • حمار وغبى اى دولتين يوقعوا اى اتفاق من السهل ياخذوا رقم تسجيل بالامم المتحدة وليس دليل على اقرارها من مجلس الامن او محكمة العدل فيمكن مثلا توقيع اتفاقية بين السيسى وقيس سعيد لترسيم الحدود البحرية بين مصر وتونس ودون تمريرها من البرلمان التونسى تتيح للدولتين اقتسام ثروة ليبيا بالمياه الاقتصادية وان كان طبعا هذا لن يحدث ولكنه ممكن من الناحية النظرية ويسجل بالامم المتحدة وياخذ رقم تسجيل عادى

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  • وبمكن ايضا توقيع اتفاقية ترسيم حدود بنفس طريقة اردوغان بين مصر وايطاليا تلتهم مياه ليبيا !!!

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