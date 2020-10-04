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حسب مصادر خاصة لـــ #الحدث • السفير الأميركي لدى ليبيا ناقش مع مدير المخابرات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حسب مصادر خاصة لـــ #الحدث

• السفير الأميركي لدى ليبيا ناقش مع مدير المخابرات الحربية المصرية :
– ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية
– ضرورة تفكيك الميلشيات المسلحة

• القاهرة تؤكد ضرورة وقف نقل المرتزقة والميلشيات المسلحة وتؤكد خطورة احياء التنظيمات الارهابية

• القاهرة نقلت للسفير الاميركي ان مصر ملتزمة بالعمل علي توحيد المؤسسات الليبية والعمل علي هدوء الاوضاع

• تم مناقشة ملف الخطوط الحمراء سرت والجفرة بين السفير الاميركي و مدير المخابرات المصرية والتاكيد علي وجود خطوط فاصلة لا يمكن تعديها

• توافق اميركي مع مصر علي ضرورة عدم تخطي هذه الميلشيات حدود سرت والجفرة

• توافق اميركي – مصري علي ضرورة الرقابة الدولية علي المنافذ لوقف تدفق المقاتلين الاجانب ومنع احياء التنظيمات الارهابية

• السفير الاميركي اكد علي ضرورة سحب المقاتلين الاجانب من كافة انحاء ليبيا

• السفير الاميركي اكد علي دعم اميركا لمبادرة اتفاق القاهرة كاحد اهم المبادرات لحل الازمة الليبية

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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