حسب مصادر خاصة لـــ #الحدث

• السفير الأميركي لدى ليبيا ناقش مع مدير المخابرات الحربية المصرية :

– ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

– ضرورة تفكيك الميلشيات المسلحة

• القاهرة تؤكد ضرورة وقف نقل المرتزقة والميلشيات المسلحة وتؤكد خطورة احياء التنظيمات الارهابية

• القاهرة نقلت للسفير الاميركي ان مصر ملتزمة بالعمل علي توحيد المؤسسات الليبية والعمل علي هدوء الاوضاع

• تم مناقشة ملف الخطوط الحمراء سرت والجفرة بين السفير الاميركي و مدير المخابرات المصرية والتاكيد علي وجود خطوط فاصلة لا يمكن تعديها

• توافق اميركي مع مصر علي ضرورة عدم تخطي هذه الميلشيات حدود سرت والجفرة

• توافق اميركي – مصري علي ضرورة الرقابة الدولية علي المنافذ لوقف تدفق المقاتلين الاجانب ومنع احياء التنظيمات الارهابية

• السفير الاميركي اكد علي ضرورة سحب المقاتلين الاجانب من كافة انحاء ليبيا

• السفير الاميركي اكد علي دعم اميركا لمبادرة اتفاق القاهرة كاحد اهم المبادرات لحل الازمة الليبية