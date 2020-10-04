حسب مصادر خاصة لـــ #الحدث
• السفير الأميركي لدى ليبيا ناقش مع مدير المخابرات الحربية المصرية :
– ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية
– ضرورة تفكيك الميلشيات المسلحة
• القاهرة تؤكد ضرورة وقف نقل المرتزقة والميلشيات المسلحة وتؤكد خطورة احياء التنظيمات الارهابية
• القاهرة نقلت للسفير الاميركي ان مصر ملتزمة بالعمل علي توحيد المؤسسات الليبية والعمل علي هدوء الاوضاع
• تم مناقشة ملف الخطوط الحمراء سرت والجفرة بين السفير الاميركي و مدير المخابرات المصرية والتاكيد علي وجود خطوط فاصلة لا يمكن تعديها
• توافق اميركي مع مصر علي ضرورة عدم تخطي هذه الميلشيات حدود سرت والجفرة
• توافق اميركي – مصري علي ضرورة الرقابة الدولية علي المنافذ لوقف تدفق المقاتلين الاجانب ومنع احياء التنظيمات الارهابية
• السفير الاميركي اكد علي ضرورة سحب المقاتلين الاجانب من كافة انحاء ليبيا
• السفير الاميركي اكد علي دعم اميركا لمبادرة اتفاق القاهرة كاحد اهم المبادرات لحل الازمة الليبية
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