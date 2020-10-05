سفير ألمانيا بليبيا: ترافقنا الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية أع

سفير ألمانيا بليبيا: ترافقنا الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية

أعرب سفير ألمانيا لدى ليبيا "أوليفر أوفتشا" عن أمله في جمع ثقافات ليبيا وألمانيا معا معتبرا أن هذا شعار ممتاز للاحتفال اليوم بالصداقة الألمانية الليبية.

وقال أوفشا في تسجيل مصور من السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس "تعتبر هذه أول زيارة لي لهذا المكان الرائع في الوقت الذي ترافقنا الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية" وأضاف "تذكرنا زيارة هذه القلعة بأهمية التراث الثقافي لأي أمة مردفا" وتابع "نأمل في جمع ثقافات بلدينا معا ويعتبر هذا شعارا ممتازا للاحتفال اليوم بالصداقة الألمانية الليبية".