ماس: الليبييون قد سئموا النزاع ويرغبون في إعادة إعمار بلدهم قال وزير الخارجية ا

ماس: الليبييون قد سئموا النزاع ويرغبون في إعادة إعمار بلدهم

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنّ السلام في ليبيا ممكن وليس لدى بلاده أدنى شكّ أنّ الليبيين قد سئموا النزاع ويرغبون في إعادة إعمار بلدهم.

وزير الخارجية أكّد أنّ حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا مسألة أساسية في حلّ النزاع.

وأضاف: “إن لم نضع حدًّا للتدفّق المستمر للأسلحة والمعدّات والأفراد العسكريين فلن يكون هناك حافز لأطراف النزاع للكفّ عن سلوكهم الذي يؤدي إلى الدمار، لقد شهدنا أخيرًا أنّ التطوّرات الإيجابية ممكنة من خلال المفاوضات".