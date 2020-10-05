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المركز الوطني للأرصاد الجوية: -تتأثر أغلب مناطق ليبيا برياح جنوبية تكون نشطة ال

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-تتأثر أغلب مناطق ليبيا برياح جنوبية تكون نشطة السرعة هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا تسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين (35-42) م على أغلب مناطق ليبيا.
-تتحول الرياح تدريجيا إلى شمالية غربية يوم الغد على أغلب مناطق الشمال الغربي مع انخفاض ملحوظ في الحرارة بحيث تتراوح ما بين (25-29) م.
-الأجواء غائمة هذا اليوم ويوم الغد على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
-من المتوقع أن يشمل اعتدال الحرارة مناطق الشمال الشرقي من مساء يوم الأربعاء.

#الحدث_الليبي

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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