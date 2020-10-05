ليبية تضرب المثل في الإنسانية

السيدة / سميرة حسين بوعزة.

تبلغ من العمر 53 عام.

عاملة نظافة بـ"مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية_ بقسم النساء" تابعة للبيت الأصيل للنظافة.

بعد ظهور بعض الحالات الموجبة بقسم النساء في مستشفى الرازي وبالرغم من أنها ليست من الاطقم الطبية، إلا أنها وبدافع إنساني تركت أهلها وأبناءها واتصلت بهم وابلغتهم أنها لن تغادر مستشفى الرازي حتى تحتفل بشفاء كل حالات الكورونا التي أصابت بعض النزيلات بمستشفى الرازي.

وهذا ما حدث فقد مكثت بالمستشفى طيلة ثلاث أسابيع داخل أقسام النساء بقسم العزل هي ومن معها من الأطقم الطبية والطبية المساعدة تقدم الخدمات والرعاية الصحية إلى النزلاء إلى أن تماثلت جميع الحالات للشفاء وتم إعلان شفاء كافة الحالات بمستشفى الرازي للأمراض النفسية.

#الحدث_الليبي