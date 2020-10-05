طبرق – الحدث الليبي

دعا ملتقى في طبرق جمع بعض مشايخ و أعيان و مثقفي ليبيا إلى إنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا و طرد المرتزقة و مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله

و طالب الملتقى بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين (2011-2020) و عودة جميع المهجرين في الخارج و النازحين في الداخل و جبر ضررهم

و شاركت في الملتقى الذي عقد يومي السبت و الأحد شخصيات من طبرق و سرت و فزان

و أعلن محمد مختار المتحدث الرسمي باسم الملتقى على عزم المشاركين و فعاليات اجتماعية ليبية أخرى عقد مؤتمر داخل ليبيا بالتزامن مع اجتماعات لجان الحوار السياسي الحاسمة و المقررة منتصف الشهر الجاري في جنيف

و شدد ملتقى طبرق على ضرورة نزع أسلحة الميلشيات و حصر السلاح في يد الجيش و أجهزة الأمن و إنشاء هيئة للمصالحة و تشكيل وحدة وطنية مصغرة و هيئة لمراجعة الدستور