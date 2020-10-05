الشريف: هناك بعض الدول ستكون خارج المشهد الليبي قريبا خاص- الحدث الليبي رأى ال

الشريف: هناك بعض الدول ستكون خارج المشهد الليبي قريبا

خاص- الحدث الليبي

رأى المحلل السياسي د. محمد ابوراس الشريف، أن تركيا تسعى خلال الفترة الحالية إلى عقد الصفقات التجارية والإسراع في عودة شركاتها لليبيا قبل أي تفاهمات ليبية قريبة قد تبعدها مسافة طويلة للوصول لصانعي القرار الليبي.

وقال الشريف، في تصريح لـ"الحدث الليبي"، :"بعد التفاهمات الجزئية الليبية الليبية في الغردقة المصرية، وبوزنيقة المغربية، ستظهر وتبرز على السطح الكثير من الصراعات الدولية على ليبيا، من حيث المصالح الجيوستراتيجية وربطها بالعناصر التي سيتم اختيارها لتوالي المناصب السيادية كما يطلق عليها، وسيلاحظ أغلب المتتابعين للشأن السياسي الليبي التخبط في التصريحات في قادم الأيام لعديد من العواصم التي ترغب أن تكون على إطلاع بالتفاصيل، وأن يكون لها دور في طرح الأسماء المختارة لتلك المناصب لضمان مصالحها الانيه"، بحسب تعبيره.

وتابع الشريف، :"اعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والتي على ما يبدو أنها تبحث عن تهدئة للصراع الليبي -من أجل جعل ليبيا مركز متقدم ورئيسي لها نحو أفريقيا ونقطة ارتكاز نحو أوروبا- ستكون الطرف والعنصر الرئيسي المتحكم والمسيطر على المشهد الليبي بكل تفاصيله القادمة حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهناك بعض الدول الأخرى ستكون خارج المشهد الليبي ومن بينها تركيا التي تعي ذلك جيدا وتسعى في عقد الصفقات التجارية والإسراع في عودة شركاتها قبل أي تفاهمات ليبية قريبة قد تبعدها مسافة طويلة للوصول لصانعي القرار الليبي"، على حد قوله.