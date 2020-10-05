شرع قسم جوازات جردس في توزيع عدد من جوازات سفر المواطنين التي وصلت عبر مطار البر

شرع قسم جوازات جردس في توزيع عدد من جوازات سفر المواطنين التي وصلت عبر مطار البريقة في الايام الماضية من طرابلس بعد ايقاف العمل بمنظومة الجوازات على مستوى البلاد نظرا لجائحة كورونا

و أفاد رئيس القسم مصطفى بومنقار في تصريح للعربية الحدث ان اكثر من 1700 جواز سفر وصل هذه الايام لكل من قام بالتصوير حتى شهر مارس الماضي والعمل جاري على اعداد كشف يومي للمواطنين للحضور شخصيا لاستلام جوازات سفرهم الجاهزة واستيفاء البعض لنواقصهم قبل الاستلام

كما اكد بومنقار ان موظفي القسم خصصوا كل ايام الاسبوع كدوام استثنائي للتخفيف على المواطنين من الانتظار الطويل لاستلام جوازات سفرهم