تونس تؤكد دعمها لاستئناف جهود التسوية السياسية في ليبيا

شاركت تونس, الاثنين, في الإجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول ليبيا المنعقد عبر تقنية الفيديو على هامش أشغال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي أن تطورات الوضع في ليبيا تظل في أعلى سلم أولويات تونس بالنظر لخصوصية العلاقات التاريخية والروابط الحضارية العريقة التي تجمع البلدين.

وأبرز الجرندي حرص بلاده, بالتعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين, على مواصلة الجهود من أجل مساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة عبر الانخراط في حوار ليبي-ليبي بناء ودون إقصاء من شأنه أن يهيئ الأرضية لتحقيق المصالحة الوطنية والتسوية السياسية الشاملة ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية, وفق بيان لوزارة الخارجية.

وجدد عثمان الجرندي في كلمته دعم تونس لجهود الأمم المتحدة من أجل استئناف الحوار السياسي في ليبيا والتوصل إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والمرور إلى بناء المؤسسات الدائمة, وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاق السياسي ومخرجات مؤتمر برلين.

كما أكد الجرندي أن تونس ستظل قوّة اقتراح ايجابية وستكون دوما داعمة لأي جهد بناء من أجل تجاوز الأزمة في ليبيا وخدمة الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم, مشيرا إلى أن تونس كانت من البلدان القليلة التي حافظت على حدودها مفتوحة منذ اندلاع الأزمة أمام الليبيين, وحرصت على تقديم كل التسهيلات لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبقية المنظمات الدولية.