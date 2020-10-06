المركز الوطني للأرصاد الجوية :

– اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الغربي مع طقس غائم هذا اليوم يتخلله سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا رعدية مع رياح شمالية نشطة السرعة ودرجات الحرارة على أغلب هذه المناطق تتراوح اليوم ما بين (٢٥-٣٢) م، بينما تكون مرتفعة على منطقة سرت وابونجيم نتيجة الرياح الجنوبية تصل إلى (٣٩) م، وتسجل انخفاض على أغلب المناطق من يوم الغد.

– في حين يبقى الطقس بدون تغير على باقي مناطق ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها هذا اليوم ما بين (٣٥-٤١) م وتسجل تراجع واعتدال بداية من مساء الغد الأربعاء على مناطق الشمال الشرقي ويشمل الاعتدال أغلب مناطق ليبيا بداية من يوم الخميس.