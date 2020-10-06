الشركة العامة للكهرباء: مجموعة خارجة عن القانون قامت فجر اليوم الثلاثاء، بسرقة أ

الشركة العامة للكهرباء: مجموعة خارجة عن القانون قامت فجر اليوم الثلاثاء، بسرقة أسلاك مسافة 600 متر على خط القرية من 30 الساعدية بدائرة شمال العزيزية، كما تم أيضاً سرقة أسلاك ضغط عالي 750 متر على خط تجاه السوداني من فرعية الخنفار بدائرة توزيع السواني، وتسببت هذه الاعتداءات في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المواطنين وبعض المزارع والمصانع والجهات الخاصة والعامة، كما تسببت في خسائر جسيمة للشركة العامة للكهرباء.