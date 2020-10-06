الخارجية التركية: يجب رفع الحصار النفطي في #ليبيا بالكامل وإخضاع المنشآت النفطية لسيطرة مؤسسة النفط. #المرصد
الخارجية التركية: يجب رفع الحصار النفطي في #ليبيا بالكامل وإخضاع المنشآت النفطية لسيطرة مؤسسة النفط. #المرصد
شين دخلكم ياميبون هذا شأن ليبيى والنفط تحت سيطرة الجيش الوطنى ومحمى بالخط الاحمر الذى منع المعتوه من تخطيه بعد ان ظهر على شاشة التليفزيون وهو يتمنى السيطرة عليها ونهب عائدها فالنفط الليبى تحت سيطرة الجيش الوطنى وبعيد عن شنب اردوغان ومؤسسة النفط هى المحتلة من كلب حقير لاردوغان وفى الدول المحترمة يتم اعدام هذا الخائن للوطن والعميل لمجرم الحرب اردوغان
بعد نصب خطين حمر مصرى فى ليبيا وفرنسى شرق المتوسط نرى هذا الحمار وزير خارية اردوغان يولول مثل النسوان لو كنت ذكر خطى الخط الاحمر وانت تعرف انك جرذ حقير
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