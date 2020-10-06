عبدالعزيز: الأتراك منزعجون من فوضى المشهد السياسي غرب #ليبيا.. وكلُّ ما ينتج عن

عبدالعزيز: الأتراك منزعجون من فوضى المشهد السياسي غرب #ليبيا.. وكلُّ ما ينتج عن الحوارات سيكون ضعيفًا. #المرصد
عبدالعزيز: الأتراك منزعجون من فوضى المشهد السياسي غرب #ليبيا.. وكلُّ ما ينتج عن الحوارات سيكون ضعيفًا. #المرصد
ياعبعزبز اردوغان الجبان عرف انه الخطين الحمر المصرى والفرنسى افسدا مخططه الغبى للسيطرة على النفط والغاز فلا يمكنه مواجهة فرنسا كدولة نووية كبرى ومصر اقوى دول المنطقة وتاريخها معروف فى سحق التتار والاتراك وكلمة سحق هذه موجودة فى موقع وكيببديا العالمى فى وصف نتائج معركة نصبين بين الجيش المصرى ويكفى غرق 12 الف من الجيش العثمانى فى نهر الفرات اثناء فرارهم واستسلم الاسطول العثمانى للجيش المصرى وسيدك المعتوه يعرف جيدا ان مصر جاهزة لسحق الاتراك وكلابهم عند الخط الاحمر واعلن السيسى فى خطابه فى الامم المتحدة منذ ايام انه من يتخطى الخط الاحمر سرت الجفرة سيتصدى له الجيش المصرى .انتهى الدرس ياغبى لانه بالفعل وصلت الرسالة ويبحث اردوغان عن حفظ ماء الوجه للهرب من ليبيا فاتجه الى اوربيجان لانه جبان
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