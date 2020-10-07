الجزائر تدعو الأمم المتحدة للإسراع في تعيين مبعوث خاص بليبيا دعا وزير الشؤون ال

الجزائر تدعو الأمم المتحدة للإسراع في تعيين مبعوث خاص بليبيا

دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري, صبري بوقادوم مجلس الأمن بالأمم المتحدة للإسراع في تعيين مبعوث خاص لليبيا والحرص على احترام قراره بخصوص حظر الأسلحة.

وفي تدخل له خلال الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي قال بوقادوم "أدعو مجلس الأمن إلى الحرص على أن يُحْتَرَمَ قراره المتعلق بحظر الأسلحة كما أُعْلِنَ عنه في نتائج ندوة برلين لأن دعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة يعني أولا احترام حظر الأسلحة وليس ارسال مرتزقة (في ليبيا)".