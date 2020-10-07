المحجوب: الصيادون الإيطاليون سيعرضون للمحاكمة أمام النيابة العامة الليبية المختص

المحجوب: الصيادون الإيطاليون سيعرضون للمحاكمة أمام النيابة العامة الليبية المختصة

قال اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، إن “الصيادين المحتجزين في بنغازي منذ بداية الشهر الماضي، سيعرضون للمحاكمة أمام النيابة العامة المختصة، وسيحاكمون وفقًا لقانون الدولة الليبية”.

وأَضاف «المحجوب» أن “الصيادين (8 منهم ايطاليون و10 آخرين من جنسيات مختلفة) أحوالهم الصحية ممتازة وهم في سجن بنغازي ومن المعروف أننا نعتني بسجناءنا، لديهم طعام جيد، ونحن نعاملهم باحترام لحقوق الإنسان، وعلمت أنه أتيحت لهم فرصة الاتصال بأفراد عائلاتهم”. وأردف “هم بالطبع قيد التحقيق، لكن لن يحدث لهم شيء خارج الإجراءات القانونية”.