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معيتيق: اتفاق استئناف إنتاج النفط أعاد الثقة بين طرفي الصراع أكد نائب رئيس المج

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

معيتيق: اتفاق استئناف إنتاج النفط أعاد الثقة بين طرفي الصراع

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق ،أن اتفاق استئناف إنتاج النفط أعاد الثقة بين طرفي الصراع في ليبيا .

وأوضح معيتيق في بيان حول الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا في برلين، أن الاجتماع تبنى منهجا يقوم على بناء الثقة بين الأطراف من خلال التوصل لاتفاق ناجح بشأن إعادة إنتاج وتصدير النفط ورفع الحصار عن المنشآت النفطية ليرتفع الإنتاج ليقترب من ربع مليون برميل يومياً.

وأكد معيتيق على أن اللجنة المشكلة وفق الاتفاق ستعمل على خلق بيئة آمنة ومواتية لدعم وتوحيد المؤسسات المالية لكي توفر الخدمات للمواطنين وتنهي المشاكل التي تواجه الاقتصاد.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • رغم ان الغالبية الساحقة من الشعب الليبى ترفض الاخوان المفسدين الا ان من يسيطر على مفاصل الدولة هم هؤلاء المجرمين ويريدون البقاء فى السلطة على طريقة فرق تسد لهذا نجدهم يحاربوا اى تقارب بين الليبين فى الشرق والغرب ولكن الكل ادرك ان اخوان الشياطين اصل كل الشرور ومشاكل ليبيا فهم شياطين الانس من شر خلق الله ولهذا نرى تعاون ضد هؤلاء المجرمين حتى يتم اعدام فكرهم الصهيونى الضال والضار بالمجتمع والعودة الى القيم الاسلامية الاصيلة للشعب اللييى التى تنبذ العنف وتسير على خطى رسول الرحمة للعالمين الصادق الامين الذى امرنا بقتال هؤلاء الخوارج ووعدنا بالاجر العظيم ان فعلنا ذلك وانه لو ادركهم لقتلهم قتل عاد
    – سيكونُ في أُمَّتي اختلافٌ وفُرْقَةٌ ، قومٌ يُحْسِنونَ القِيلَ ، ويُسِيئونَ الفِعْلَ ، يقْرؤونَ القرآنَ لا يُجاوِزُ تراقِيَهم ، يَمْرُقونَ مِنَ الدِّينِ مُروقَ السَّهمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَرْجِعونَ حتى يَرْتَدَّ علَى فُوقِهِ ، هم شِرَارُ الخلْقِ والخلِيقَةِ ، طُوبَى لِمَنْ قتَلَهم وقتَلوهُ ، يُدْعَوْنَ إلى كتابِ اللهِ وليسوا منه فِي شيءٍ ، مَنْ قاتَلَهم كان أَوْلَى باللهِ منهم ، سيماهم التحليقُ

    الراوي : أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأوس

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