معيتيق: اتفاق استئناف إنتاج النفط أعاد الثقة بين طرفي الصراع أكد نائب رئيس المج

معيتيق: اتفاق استئناف إنتاج النفط أعاد الثقة بين طرفي الصراع

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق ،أن اتفاق استئناف إنتاج النفط أعاد الثقة بين طرفي الصراع في ليبيا .

وأوضح معيتيق في بيان حول الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا في برلين، أن الاجتماع تبنى منهجا يقوم على بناء الثقة بين الأطراف من خلال التوصل لاتفاق ناجح بشأن إعادة إنتاج وتصدير النفط ورفع الحصار عن المنشآت النفطية ليرتفع الإنتاج ليقترب من ربع مليون برميل يومياً.

وأكد معيتيق على أن اللجنة المشكلة وفق الاتفاق ستعمل على خلق بيئة آمنة ومواتية لدعم وتوحيد المؤسسات المالية لكي توفر الخدمات للمواطنين وتنهي المشاكل التي تواجه الاقتصاد.