محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، يشارك في اجتماع منتدى المصارف المركزية ل

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، يشارك في اجتماع منتدى المصارف المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) "عن بعد"، وذلك في إطار برامج اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (COMCEC)، والذي تناول التوقعات الاقتصادية والسياسات التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التمويل الإسلامي للمساهمة في الجهود وتعزيز التعاون الفني ما بين المصارف المركزية.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
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