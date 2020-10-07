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محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، يشارك في اجتماع منتدى المصارف المركزية ل

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، يشارك في اجتماع منتدى المصارف المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) "عن بعد"، وذلك في إطار برامج اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (COMCEC)، والذي تناول التوقعات الاقتصادية والسياسات التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التمويل الإسلامي للمساهمة في الجهود وتعزيز التعاون الفني ما بين المصارف المركزية.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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