رئاسة القوات البحرية الليبية التابعة للجيش الليبي، تعلن عن تنفيذ رماية تدريبية ب

رئاسة القوات البحرية الليبية التابعة للجيش الليبي، تعلن عن تنفيذ رماية تدريبية بالصواريخ البحرية (سطح/ سطح) وبالمدفعية البحرية، وأعمال تدريب للقوات الخاصة البحرية في مناطق محددة خلال الفترة من 01/ 10/ 2020 إلى 10/15/ 2020 قابلة للتمديد، مهيبة بجميع السفن التجارية وسفن الصيد وغيرها من السفن البحرية المدنية والعسكرية بعدم الاقتراب أو الدخول في المناطق المحددة في (منطقة توكرة، ومنطقة مرسى لك) والتي وضحتها في البيان التالي:
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ليبيا مباشر
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