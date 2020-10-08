المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يعقد اجتماعاً لمناقشة الوضع السياسي والأمني والعسك

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يعقد اجتماعاً لمناقشة الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، وتقييم الموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، حيث أكد المجلس على أهمية استئناف العملية السياسية والأمنية والاقتصادية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، وعلى صعيد آخر بحث الاجتماع الإجراءات المتخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات، والمتابعة المستمرة للشركة العامة للكهرباء للانتهاء من تنفيذ مشاريعها وبرامج صيانة الشبكات، كما تابع الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) ومدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات العلاجية والوقائية والاحترازية المتخذة.