في خطوة مفاجئة، نادي الأهلي طرابلس يعلن تعيين لاعبه السابق عماد الدهماني، مدرب

في خطوة مفاجئة، نادي الأهلي طرابلس يعلن تعيين لاعبه السابق عماد الدهماني، مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في مسابقة الكونفدرالية الافريقية.
وجاء اختيار المدرب الشاب الذي لم يخض إلا تجربة واحدة مع فريق الخمس في الموسم 2017-2018، مفاجئًا للوسط الرياضي الليبي، خاصة بعد الصفقات الثقيلة التي وقعتها إدارة النادي الطرابلسي مع عدد من نجوم الكرة في ليبيا، وتعثر المشاورات مع المدرب الوطني رضا عطية.
في خطوة مفاجئة، نادي الأهلي طرابلس يعلن تعيين لاعبه السابق عماد الدهماني، مدرب
في خطوة مفاجئة، نادي الأهلي طرابلس يعلن تعيين لاعبه السابق عماد الدهماني، مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في مسابقة الكونفدرالية الافريقية.
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