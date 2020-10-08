في خطوة مفاجئة، نادي الأهلي طرابلس يعلن تعيين لاعبه السابق عماد الدهماني، مدرب

في خطوة مفاجئة، نادي الأهلي طرابلس يعلن تعيين لاعبه السابق عماد الدهماني، مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في مسابقة الكونفدرالية الافريقية.

وجاء اختيار المدرب الشاب الذي لم يخض إلا تجربة واحدة مع فريق الخمس في الموسم 2017-2018، مفاجئًا للوسط الرياضي الليبي، خاصة بعد الصفقات الثقيلة التي وقعتها إدارة النادي الطرابلسي مع عدد من نجوم الكرة في ليبيا، وتعثر المشاورات مع المدرب الوطني رضا عطية.