دراه: ما زلنا نرصد إستمرار تحشيد حفتر في #سرت والجفرة. #المرصد
دراه: ما زلنا نرصد إستمرار تحشيد حفتر في #سرت والجفرة. #المرصد
الوقت ليس فى صالح المليشيات فى ظل انشغال الاتراك فى ازربيجان بعد ان فشل فى ليبيا نتيجة الخط الاحمر المصرى واعلان رئيسها تصدى الجيش المصرى لاى محاولة لعبور الخط الاحمر وحصوله على موافقة البرلمان المصرى بالاجماع على ارسال قوات الى ليبيا ولا توجد اى قوة على وجه الارض تستطيع ارسال قوات برية خلال ساعات الى ليبيا الا مصر الرابعة عالميا فى القوة المدرعة والسادسة بحريا عالميا وصاحبة التاريخ الحافل فى سحق التتار والجيش العثمانى مرتين .
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