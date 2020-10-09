الكبير: تعليق إنتاج النفط السنوات الماضية خلف خسائر بقيمة 180 مليار دولار أكد م

الكبير: تعليق إنتاج النفط السنوات الماضية خلف خسائر بقيمة 180 مليار دولار

أكد مصرف ليبيا المركزي أن المحافظ الصديق الكبير أكد خلال جلسة تشاورية مع أعضاء مجلس النواب الموازي أن تعليق إنتاج النفط خلال الفترة من 2013 إلى 2020 أدى لخسائر تجاوزت 180 مليار دولار.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بيان له أن الكبير عرض خلال الجلسة مستجدات وضع الاقتصاد الليبي مؤكدا "أن تعليق إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة 2013إلى 2020باعتباره العامل الأكثر تأثيرا على اقتصاد البلاد والذي نتج عنه خسائر تجاوزت 180 مليار دولار فانخفضت عائدات النفط من 53.2 مليار دولار عام 2012 إلى 4.8 مليار دولار عام 2016" مضيفا "نقترب حاليا من الصفر في 2020".