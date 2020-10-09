تبون: تنظيم الانتخابات هو السبيل الوحيد لإعادة بناء ليبيا مهما كانت الصعوبات الت

تبون: تنظيم الانتخابات هو السبيل الوحيد لإعادة بناء ليبيا مهما كانت الصعوبات التي تواجهها

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعتبر أنّ السبيل الوحيد لإعادة بناء ليبيا يمرُّ عبر تنظيم انتخابات، مهما كانت الصعوبات التي تواجهها. مشبّهًا الحالة الليبية بالجسم المنهار الذي يسعى الأطباء لتطعيمه بالأسبرين من أجل إنقاذه، لكن دون جدوى.

وأكّد على أنّ الطريقة الوحيدة لإعادة بناء ليبيا هي الشرعية الشعبية، عن طريق تنظيم انتخابات مهما كانت الصعوبات، مضيفًا: “إذ لا يمكن إعادة توحيد المؤسسات دون الاتفاق على شخص مشروع، ينتخب من قبل الشعب الليبي كلّه”.