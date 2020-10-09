إبراهيم الدرسي : الحوار المرتقب في جربة التونسية آخر طلقة لدى الليبيين اعتبر عض

إبراهيم الدرسي : الحوار المرتقب في جربة التونسية آخر طلقة لدى الليبيين

اعتبر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أن “الأرضية الوطنية هى التي دفعت وفدي مجلس النواب والدولة الاستشاري، للجلوس والتشاور في نقاط كان يعُتقد أنه من المستحيل الحديث فيها”.

وقال «الدرسي» إن الحوار مطلوب والاختلاف مطلوب، ولكن الخلاف غير المرغوب هو غير المطلوب؛ حيث أن ليبيا تسير بخطى بطيئة”.

ووصف «الدرسي» حوار جنيف المرتقب عقده في مدينة جربة التونسية، بأنه «أخر طلقة لدى الليبيين»، مشددًا على أنه لابد من الاستفادة من الزخم الدولي حول ليبيا الآن.