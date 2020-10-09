الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي: -نرحب بالتفاهمات التي تم التوصل إليها ف

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي:

-نرحب بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في اختتام الحوار الليبي-الليبي الذي استضافته المملكة المغربية في مدينة بوزنيقة بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين بشأن ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية.

-تمثل هذه التفاهمات فرصة مهمة للمضي قدما في طريق الحوار من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا وفي المنطقة.

-نثمن جهود المملكة المغربية ودول الجوار والأمم المتحدة والشركاء الدوليين من أجل مساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي شامل يستجيب لتطلعات الشعب الليبي.

-ندعو الليبيين إلى وضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول، ونشدد على ضرورة وقف التدخلات العسكرية الأجنبية.

-ندعو المجتمع الدولي إلى دعم فرص التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

#الحدث_الليبي