في تدوينة عبر فيسبوك.. رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو:

– لا حماية للفساد ولا حصانة لأحد.

– عدة لجان تحقيق تم تشكيلها من المؤسسة الليبية للإعلام بدأت العمل في عدد من الملفات.

– إعلام الشفافية يبدأ بنفسه ليكشف كل الفساد.

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