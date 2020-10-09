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في تدوينة عبر فيسبوك.. رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو: – لا حماية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في تدوينة عبر فيسبوك.. رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو:

– لا حماية للفساد ولا حصانة لأحد.
– عدة لجان تحقيق تم تشكيلها من المؤسسة الليبية للإعلام بدأت العمل في عدد من الملفات.
– إعلام الشفافية يبدأ بنفسه ليكشف كل الفساد.
#الحدث_الليبي



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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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