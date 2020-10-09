في تدوينة عبر فيسبوك.. رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو:
– لا حماية للفساد ولا حصانة لأحد.
– عدة لجان تحقيق تم تشكيلها من المؤسسة الليبية للإعلام بدأت العمل في عدد من الملفات.
– إعلام الشفافية يبدأ بنفسه ليكشف كل الفساد.
#الحدث_الليبي
في تدوينة عبر فيسبوك.. رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو:
– لا حماية للفساد ولا حصانة لأحد.
– عدة لجان تحقيق تم تشكيلها من المؤسسة الليبية للإعلام بدأت العمل في عدد من الملفات.
– إعلام الشفافية يبدأ بنفسه ليكشف كل الفساد.
#الحدث_الليبي
أضف تعليقـك