السراج: سنواصل من موقعنا وبمساعدة الدول الصديقة رسم ملامح الدولة الحديثة. #ليبيا #المرصد
السراج: سنواصل من موقعنا وبمساعدة الدول الصديقة رسم ملامح الدولة الحديثة. #ليبيا #المرصد
من انتم اصلا ياطرطور ومن هى الدول الصديقة لكم تقصد المحتل التركى الذى يعاملك كخادم حقير عنده وقال انه استدعاك الى انقرة للتوقيع على اتفاقتي العار ياحمار فاى دولة حديثة وانت مغتصب السلطة منفردا دون اى سند دستورى ولم تؤدى اى يمين دستورى وتم رفضك مرتين من البرلمان والمفروض ان تحاكم على جرائمك وتعلق على المشنقة
الا تستحى من الكذب ياطرطور فانت مجرد بصمجى للمليشيات واردوغان وتحتمى فى المرتزقة وبعض المليشيات والاخرى غير تابعة لك فهل تسمى الدولة الفاشلة التى تعيش فى ظلام دولة حديثة واضح انك اكلت باكو شيكولاته المخدرة
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