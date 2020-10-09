عاجل

مدير مركز بروكسل للبحوث: أوروبا تختصم #تركيا في ملفات عديدة منها التدخل في #ليبي

تم النشر منذُ 12 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مدير مركز بروكسل للبحوث: أوروبا تختصم #تركيا في ملفات عديدة منها التدخل في #ليبيا. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • أوروبا الان وحلف الناتو متهمون بارتكاب جراءم حرب ضد الليييين ودعمهم لجماعات متطرفة – وكذلك دعمهم للهجرة الغير شرعية – واستباحة بعد الشواطيء في افريقيا والساحل المتوسط – في جرف الأسماك وتسريات النفط ورمي المخلفات الصناعية التي أدت الى تلوث بيءي وفساد غير عادي في البيءة البحرية في السواحل لشمال افريقيا .
    وكل هذه الجراءم والتجاوزات موثقة بالصور التي تمت طباعتها بالصور الملونة – مع تقارير مفصلة من الدول المتضررة حتى وصلت الاضرار والمخالفات الى الساحل السنغالي في جنوب المغرب .
    وكذلك تلوث الانتاج الصناعي والغازات المنبعثة من السيارات والمصانع .
    وعلى نقابات المحاميين ومنظمات حماية البيءة توثيق الجراءم الدولية – وأخذ نسخ من هذه الصور وإظهارها للراي العام – سواء في الامم المتحدة – او المحاكم الخاصة بالدول .

    رد