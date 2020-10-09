بيان القيادة العامة ردا على تصريحات وزير دفاع حكومة الوفاق بالاشارة الى برقي

بيان القيادة العامة ردا على تصريحات وزير دفاع حكومة الوفاق

بالاشارة الى برقية المدعو وزير دفاع السراج التي يدعي فيها تحرك وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية نحو مدن في الغرب الليبي ما هي إلا ادعاءات لا اساس لها من الصحة فقواتنا ملتزمة بإعلان وقف اطلاق النار المعلن في القاهرة يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يونيو الماضي وملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة.

ان مثل هكذا ادعاءات هي عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليا والتي يدعمها المجتمع الدولي .

كذلك هي عبارة عن ذريعة لكي تتقدم الميليشيات التكفيرية والاجرامية والقيام بعمليات استفزازية وذلك دليلا على ان هذه المكونات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح المساعي الحميدة التي تؤدي الى حل الازمة الليبية وتوحد الليبيين على محاربة الارهاب والجريمة وبناء دولة على اسس ديمقراطية صحيحة .

سنكون مع الخيار السلمي دائما ومع خيار الحرب اذا دعت الضرورة الوطنية