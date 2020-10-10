النمروش يعلق على تصريحات الناطق باسم الجيش الليبي قال وزير دفاع الوفاق صلاح الن

النمروش يعلق على تصريحات الناطق باسم الجيش الليبي

قال وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش إن دعوة قواته للتأهب في عدد من مدن المنطقة الغربية، التي أطلقها مساء أمس الخميس كانت بناء على معلومات استخباراتية وليست كلاما مرسلا.

وأضاف النمروش في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة تعقيبا على بيان نشره الناطق باسم الجيش أحمد المسماري إن قوات الوفاق ملتزمة بإعلان وقف إطلاق النار، معبرا عن الاستعداد لحوار شامل يُعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها حسب قوله.

يذكر أن الناطق باسم الجيش الليبي قال اليوم أن تصريحات النمروش عارية عن الصحة والجيش ملتزم بقرار وقف إطلاق النار ومنفتح على كل الخيارات التي تهدف إلى استقرار البلاد.