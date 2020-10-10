عبدالعزيز: المتمرّد لا يعرف أسلوبًا إلا الحرب.. ولولا الحلفاء الأتراك لكنا في خب

عبدالعزيز: المتمرّد لا يعرف أسلوبًا إلا الحرب.. ولولا الحلفاء الأتراك لكنا في خبر كان. #ليبيا #المرصد
عبدالعزيز: المتمرّد لا يعرف أسلوبًا إلا الحرب.. ولولا الحلفاء الأتراك لكنا في خبر كان. #ليبيا #المرصد
يامتخلف عقليا المشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى بقرار من مجلس النواب بنصاب قانونى ولولاه لاحتل الاتراك يامتناك ابار وموانئ النفط ولكن الاسد المصرى قاهر الاخوان وضع خط احمر امام المعتوه التركى من يتخطاه من كلابه هالك ولايزال الجيش الوطنى يسيطر على الثروة النفطية بعيدا عن شنب اردوغان الذى سيرحل قريبا لانه لن يتحمل تكلفة الحرب بعد ان نهب اموال المصرف المركزى لدعم الليرة الحقيرة دون جدوى حيث يقترب سعر الدولار من 8 ليرات وهو ما يهدد بثورة جياع فى تركيا تسحل المعتوه الذى يغرق الان ويتوسل لمصر للتنسيق الامنى معها فليس فى استطاعته مواجهة الجيش المصرى القوى فى ملعبه والتاريخ خير شاهد على بأس الجيش المصرى الذى سحق الجيش العثمانى مرتين فى معركتى قونية ونصبين والثالثة تابته ان اندلعت فى سرت لهذا رايناه يتراجع بعد ان اعلن السيسى فى الامم المتحدة ان من يتخطى الخط الاحمر سيتصدى له الجيش المصرى فقال اردوغان ان دوره فى ليبيا الندريب والاستشارات العسكرية ونسب الحرب للسراج الذى لا يمكن لمليشياته ان تواجه جيش وطنى قوى مائة الف ومعه مليون مقاتل مصرى لانه محرقة من جانب واحد
مهما فعل الاخوان فالمشير خليفة حفتر هو الرئيس القادم لليبيا ولم يعد للاخوان اى وزن حاليا فى ليبيا مع ضعف اردوغان الان وضعف اقتصاده ولا قدرة له على خوض حرب تعنى خسارتها فى ليبيا خسارته فى كل مكان لهذا نرى الدور المصرى من موقع القوة فالجيش المصرى الوحيد القادر على حسم المعركة فى ليبيا بعد ان حصل على موافقة البرلمان بالاجماع ولكنه بدأ بالسلام اولا فان فشل فلن يلومه احد اذا استخدم الحل العسكرى للحفاظ على امن مصر القومى ووقتها لن تجد حلوف تركى واحد فى ليبيا
لولا حفتر لكان الدواعش في درنه وبنغازي ياااااااااااجاهل…خلاص انتهت اللعبة…معاش فيه دور للاخوان المفلسين
المتمرد هو ابوك تمرد على امك بعد ما رجع من بيت دعارة بتركيا وشاف نسوان بجد عرف ان امك شبه ذكر والخرفان بيفرحوا بها فى خيام النكاح بيقولوا كل النساء فى الظلام سواء !!
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