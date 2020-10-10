‎رسالة بتاريخ 20 أكتوبر 2012 من رسائل هيلاري كلينتون التي رفع عنها ترامب السرية اليوم : مصطفى عبدالجليل كان يرى في تنحي( الراحل ) محمود جبريل عن قيادة المكتب التنفيذي فرصة لتشكيل حكومة جديدة ، جبريل كان متردداً في اتخاذ أي قرارات حاسمة خاصة فيما يتعلق بالعقود الجديدة للشركات الأجنبية النفطية قبل الإنتخابات .

جبريل كان غير موافق على العقود مع الشركات التي وقعها الانتقالي مع دول أخرى وكان قلقاً من توريط نفسه في عقود قد تجعله عرضة للاتهام بالفساد ، بينما كان عضو الإنتقالي محمد معين الكيخيا محبطًا من توجهات جبريل بالخصوص . #ليبيا #المرصد