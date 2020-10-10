‎‏‎رسالة بتاريخ 14 أغسطس 2012 من رسائل هيلاري كلينتون التي رفع عنها ترامب السري

‎‏‎رسالة بتاريخ 14 أغسطس 2012 من رسائل هيلاري كلينتون التي رفع عنها ترامب السرية اليوم : مرشد تنظيم الإخوان محمد بديع تراجع وأفسح المجال لمحمد مرسي لكي يتولى الرئاسة ، وبينما كان مرسي ينتقد #إسرائيل في خطاباته كان في الواقع يؤسس علاقة معها من خلال قادته العسكريين الجدد .

مرسي تعهد لبديع ( مرشده ) بأن يستشيره في كل القرارات الرئيسية ، مقتنعًا بأن الشركات المصرية يمكنها شغل الفراغ في نفط #ليبيا بعد فرار الشركات الغربية ، وكان بديع ومجلس الإرشاد في الإخوان يتابعون أي عثرات في خطوات مرسي . #المرصد