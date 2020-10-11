صنع الله لسفراء أوروبيين: استقرار ليبيا سيمكن الجميع من تجاوز العقبات

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقائه عددا من السفراء الأجانب أن عودة الاستقرار لليبيا ستمكن الجميع من تجاوز العديد من التحديات والعقبات الكبيرة والتي من بينها ملف الهجرة غير الشرعية.

وقال صنع الله خلال لقائه بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس سفراء (إيطاليا، والدنمارك، والسويد، والنمسا، وبلجيكا، وإسبانيا، والنرويج، وفنلندا، وبولندا، وهولندا، والمجر) إنه "بعودة الاستقرار لليبيا سنتمكن جميعاً من تجاوز العديد من التحديات والعقبات الكبيرة ، والتي من بينها ملف الهجرة غير الشرعية، كما نحتاج إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب، بالأخص عودة الاستقرار الأمني والاقتصادي للجنوب الليبي من خلال تأمين الحدود الجنوبية".