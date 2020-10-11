رسالة بتاريخ 14 مارس 2012 من رسائل هيلاري كلينتون التي رفع عنها ترامب السرية اليوم مع مساعدها جيفري فيلتمان الملقب بـ " عرّاب الفوضى العربية " يتحدث فيها عن اجتماعاته وعلاقته مع ستيفاني ويليامز نائبة السفير الأمريكي في #البحرين ( مبعوثة الأمم المتحدة حاليًا إلى #ليبيا ) مع القيادي الشيعي " علي سلمان " الذي كان يقود الإحتجاجات وقتها ومحاولتهم إشراكه في محادثات مع الحكومة قبل أن تلقي #المنامة القبض عليه وتدينه في 2018 بالسجن المؤبد بتهمة التخابر مع #قطر ومحاولة إسقاط النظام .
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ليبيا مباشر
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