‎‏‎رسالة بتاريخ 30 أبريل 2011 من رسائل هيلاري كلينتون التي رفع عنها ترامب السرية اليوم بعنوان " قائمة الأهداف " يتحدث فيها شخص ليبي يدعى عمر التربي عن تقديمه قائمة أهداف للقصف ، ثم يسأل موظف من هذا الشخص ، فيجيبه زميله بأنه شخص مفيد ، ليعود التربي ويؤكد أن أحد أهدافه قد قصفت بالفعل من قبل #الناتو وبأن أحد المقربين من العقيد القذافي قتل فيها وقد يكون أحد أبنائه . #ليبيا #المرصد