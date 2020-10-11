رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة د . محمد ابوراس الشريف: -المسار الدست

رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة د . محمد ابوراس الشريف:
-المسار الدستوري الذي تحتضنه القاهرة، يعد بمثابة إضافة أخرى ونوعية لجهود القاهرة الحقيقة لحل الأزمة الليبية.
-هذا المسار يدل على مدى التزم القاهرة في مد العون لخروج الليبيين من أزمتهم، ويعتبر القاطرة التي تنقل كل المتصارعين والمختلفين من محطة الصراع إلى محطة الاستقرار الدائم.
-ليبيا يوجد بها تعددية سياسية وهي المحرك الأساسي لأي صراع قد نشب أو قد ينشب مستقبلاً.
-وضع قاعدة دستورية ضامنة لكل الأطراف الليبية دون استثناء ودون استقواء أو تهميش واستبعاد لأي طرف، ستمكن ليبيا من حل أزمتها.
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