المركز الوطني للأرصاد الجوية: -ارتفاع طفيف هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي وت

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-ارتفاع طفيف هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي وتنخفض من يوم الغد على الساحل الممتد من رأس جدير إلى الخمس بينما ترتفع إذا على مناطق الشمال الشرقي واحتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على الدواخل الغربية وتشمل غدا المناطق الساحلية.

-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي ما بين (26-33) م وتصل على ابونجيم (36) م وتسجل تراجع ملحوظ يوم الغد على الساحل الممتد من راس اجدير إلى الخمس، وعلى مناطق الشمال الشرقي ما بين (24-30) م وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد، بينما على مناطق الوسط والجنوب فتتراوح ما بين (30-35) م.