وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية "المؤقتة" عبد الهادي ال

وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية "المؤقتة" عبد الهادي الحويج، يتلقى رسالة خطية من نظيره فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، حول تعميق التعاون بين البلدين على المستويين الثنائي والمتعدد، حيث أكد آل سعود في رسالته على تطلعه المستمر إلى تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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