المسماري: مشكلتنا تيار الإخوان الذي يعبث بالمنطقة

قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري في تصريحات للعربية والحدث إن "مشكلتنا الحقيقية هي في تيار الإخوان الذي يعبث بالمنطقة".

إلى ذلك، دعا المسماري الأمم المتحدة لتوحيد مبادرات السلام بمقترح واحد. مضيفا أن مصر تريد إنهاء الأزمة وفق رؤية الجيش الليبي في محاربة الإرهاب.

وأوضح متحدث الجيش الليبي أن أزمة بريد هيلاري كلينتون أكدت الدور الخطير الذي لعبته قطر في ليبيا، مشيرا إلى أطراف دولية تسعى للاستحواذ على خيرات وثروات ليبيا.

واعتبر أن عودة الإنتاج النفطي في حقلي الشرارة والفيل خطوة إيجابية نحو التوافق، موضحا أن دول الجوار يجب أن تقتنع بأننا نواجه معركة بعدو واحد.

ورحب المتحدث باسم الجيش الليبي بتحويل مدينة سرت عاصمة لليبيا، مشددا على حق الجيش في التواجد بأي مكان.

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