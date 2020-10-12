المركز الوطني للأرصاد الجوية: -تقلبات جوية على أغلب مناطق شمال ليبيا مصحوبة بان

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-تقلبات جوية على أغلب مناطق شمال ليبيا مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة مع أجواء مغيمة قد تصحبها سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على مناطق الساحل الغربي وتمتد إلى المناطق الداخلية مع درجات حرارة متوقعة تتراوح ما بين (24-30) م على المنطقة الممتدة من راس اجدير إلى الخمس وتكون ما بين (33-39) م على مصراتة وسرت وبونجيم وبني وليد وتسجل انخفاض من بعد ظهر اليوم.

-يكون الطقس متقلب على مناطق الشمال الشرقي مصحوب برياح جنوبية نشطة تتسبب في اثارة الأتربة والغبار مع درجات حرارة متوقعة ما بين (30-37) م وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

-اما مناطق الوسطى والجنوب تكون درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم ما بين (33-37) م وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس وهون والقريات.