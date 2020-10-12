‎‏‎رسالة بتاريخ 9 مارس 2012 من رسائل هيلاري كلينتون التي رفع عنها ترامب السرية تشير إلى معلومات سرية حول محاولة فاشلة من الرئيس الفرنسي الأسبق " نيكولاي ساركوزي " مطلع نفس العام بالتعاون مع المخابرات السرية البريطانية لإقامة دولة شبه مستقلة في شرق #ليبيا لعدم حصولهم على عقود جديدة كمكافئة نظير تدخلهم العسكري في العام الذي سبق لإسقاط النظام .

‎تشير الوثيقة إلى أن ساركوزي انتهج هذا الخط بناءً على شكاوى من رجال الأعمال الفرنسيين بالخصوص بعد توقعهم بالحصول على 35% من العقود الجديدة مابعد 2011 وفشل حكومة الكيب في #طرابلس بمسألة تنظيم البلاد ونزع سلاح المليشيات . #المرصد