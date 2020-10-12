ضمن ما كشفت عنه تسريبات رسائل هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة،

ضمن ما كشفت عنه تسريبات رسائل هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، تورط عدد من قادة أحداث 17 فبراير في عمليات أعطاء أحداثيات لأهداف مدنية واستهداف أشخاص مقربين من العقيد معمر القذافي، ومن بين هؤلاء أبرزت رسائل كلينتون، عمر التربي، مزدوج الجنسية الذي قدمته قناة الجزيرة القطرية كرجل أعمال (ليبي-أمريكي)، والذي قام وفقا لبريد الوزيرة الامريكية بتقديم قائمة أهداف لحلف شمال الأطلسي "الناتو" من أجل توجيه ضربات تدميرية لعدة أهداف في ليبيا من بينها استهداف أحد المقربين من معمر القذافي قد قُتل أثناء القصف، وربما يكون أحد أبنائه، بتاريخ 30 إبريل 2011 وهو ما يتزامن مع مقتل سيف العرب نجل القذافي بالفعل.
وكان التربي نفسه أشار في مناسبات سابقة أنه أجرى اتصالات فردية مع البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومؤسسات امريكية أخرى لاقناعهم بالتدخل المباشر ضمن قوات حلف الناتو.
ضمن ما كشفت عنه تسريبات رسائل هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة،
ضمن ما كشفت عنه تسريبات رسائل هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، تورط عدد من قادة أحداث 17 فبراير في عمليات أعطاء أحداثيات لأهداف مدنية واستهداف أشخاص مقربين من العقيد معمر القذافي، ومن بين هؤلاء أبرزت رسائل كلينتون، عمر التربي، مزدوج الجنسية الذي قدمته قناة الجزيرة القطرية كرجل أعمال (ليبي-أمريكي)، والذي قام وفقا لبريد الوزيرة الامريكية بتقديم قائمة أهداف لحلف شمال الأطلسي "الناتو" من أجل توجيه ضربات تدميرية لعدة أهداف في ليبيا من بينها استهداف أحد المقربين من معمر القذافي قد قُتل أثناء القصف، وربما يكون أحد أبنائه، بتاريخ 30 إبريل 2011 وهو ما يتزامن مع مقتل سيف العرب نجل القذافي بالفعل.
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