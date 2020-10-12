ضمن ما كشفت عنه تسريبات رسائل هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، تورط عدد من قادة أحداث 17 فبراير في عمليات أعطاء أحداثيات لأهداف مدنية واستهداف أشخاص مقربين من العقيد معمر القذافي، ومن بين هؤلاء أبرزت رسائل كلينتون، عمر التربي، مزدوج الجنسية الذي قدمته قناة الجزيرة القطرية كرجل أعمال (ليبي-أمريكي)، والذي قام وفقا لبريد الوزيرة الامريكية بتقديم قائمة أهداف لحلف شمال الأطلسي "الناتو" من أجل توجيه ضربات تدميرية لعدة أهداف في ليبيا من بينها استهداف أحد المقربين من معمر القذافي قد قُتل أثناء القصف، وربما يكون أحد أبنائه، بتاريخ 30 إبريل 2011 وهو ما يتزامن مع مقتل سيف العرب نجل القذافي بالفعل.

وكان التربي نفسه أشار في مناسبات سابقة أنه أجرى اتصالات فردية مع البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومؤسسات امريكية أخرى لاقناعهم بالتدخل المباشر ضمن قوات حلف الناتو.