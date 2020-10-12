رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، يلتقي مع سفير الاتحاد الأوربي الجديد لدى ليبيا خوسيه ساباديل، لبحث خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم، واستعراض استعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية القادمة، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي، والدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الاوربي عبر مشروع (بيبول) الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).