الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلى بنغازي يباشر تدريباته يوم غدٍ الثلاثاء السا

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلى بنغازي يباشر تدريباته يوم غدٍ الثلاثاء الساعة الثالثة والنصف عصراً، على أرضية النادي بحي الزيتون بدون حضور الجمهور، حسب قرار اللجنة العليا لمكافحة كورونا "كوڤيد -19 "، وسيشرف على التدريبات المدرب "عمر أجعودة" والمعد البدني "أحمد ابوخشيم" لحين توجه الفريق إلى معسكر خارجي تحت إشراف الطاقم الصربي الجديد.
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ليبيا مباشر
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