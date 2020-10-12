الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلى بنغازي يباشر تدريباته يوم غدٍ الثلاثاء السا

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلى بنغازي يباشر تدريباته يوم غدٍ الثلاثاء الساعة الثالثة والنصف عصراً، على أرضية النادي بحي الزيتون بدون حضور الجمهور، حسب قرار اللجنة العليا لمكافحة كورونا "كوڤيد -19 "، وسيشرف على التدريبات المدرب "عمر أجعودة" والمعد البدني "أحمد ابوخشيم" لحين توجه الفريق إلى معسكر خارجي تحت إشراف الطاقم الصربي الجديد.