رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، يجري مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، تم خلالها مناقشة الأوضاع في ليبيا على وجه الخصوص، حيث عبر الرئيس الجزائري عن ترحيبه بالحوار الليبي الليبي تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة والذي سيلتئم بداية شهر نوفمبر القادم في تونس، مؤكدا على أن الجزائر تقف دائما إلى جانب تونس، فيما أكد الرئيس التونسي على امتنانه للموقف الجزائري وعلى تقديره لمواقف الجزائر الثابتة.